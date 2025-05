In questa terza rilevazione sul presidio digitale dei papabili, sono ancora i cardinali Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle i più citati su X alla vigilia del Conclave. Un balzo in avanti rispetto ai monitoraggi passati lo hanno fatto registrare anche i cardinali Péter Erdő (Ungheria) e Jean-Marc Aveline (Francia). Infine, abbiamo aggiunto anche la linea temporale delle menzioni generata dalla keyword Conclave: oltre 3.5 M di menzioni, in netta crescita da domenica 4 maggio.

