Traffico in tilt per migliaia di automobilisti che hanno ‘tentato’ di raggiungere Napoli tramite l’autostrada A1. Un incidente si è verificato in direzione del capoluogo campano nei pressi dell’uscita per Acerra: in fiamme una vettura, una Seat Leon nera, attualmente ferma in corsia d’emergenza.

Il traffico ovviamente è completamente bloccato per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento. Non è chiaro al momento se vi siano feriti.

Circolazione bloccata però anche in direzione opposta, verso Roma, a causa dei “curiosi”, come li definisce lo stesso sito di Autostrade, che rallentano per verificare cosa sia successo.

Due i chilometri di coda per l’incidente avvenuto tra il nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e il biivio A1/A16 Napoli-Canosa. Autostrade consiglia l’entrata Nodo A1/SP1 Casoria per Napoli, mentre l’uscita consigliata provenendo da Roma è il Nodo A1/Acerra-Afragola.

(in aggiornamento)

