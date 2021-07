Venticinque bambini erano saliti tutti felici e contenti sull’autobus diretti al campo estivo. Partiti dalla provincia di Como e diretti a Livigno per una giornata di giochi. All’improvviso in una galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio l’autobus ha preso fuoco. Provvidenziale ed eroico è stato l’intervento dell’autista che è riuscito a metterli in salvo tutti.

L’autobus procedeva in galleria quando all’altezza di Lierna, in provincia di Lecco, l’autista ha capito che c’era qualcosa che non andava sul mezzo. Subito è riuscito a fermarsi e a far scendere tutti i bambini per metterli al sicuro prima che le fiamme divorassero il mezzo. Il suo intervento repentino ha permesso di evitare una tragedia che poteva essere enorme.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano che hanno spento le fiamme e spostato il mezzo in zona sicura. Tre automobilisti sono rimasti intossicati ma nessuno ha dovuto far ricorso all’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. La Superstrada è stata chiusa e il traffico diretto verso nord deviato ad Abbadia Lariana lungo la provinciale 72.

Dei 25 ragazzi, sette di loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, tutti in codice verde: cinque ragazze e due ragazzi tra i 14 e i 16 anni. L’incidente è accaduto martedì mattina, poco dopo le 9, lungo la carreggiata nord. A bordo dell’autobus c’erano 25 ragazzini di Lipomo (Como), diretti a Livigno per un campo estivo dell’Oratorio San Vito. A causare le fiamme, forse, lo scoppio di uno pneumatico.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso