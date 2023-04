È ancora da chiarire la dinamica dell’omicidio a coltellate che si è consumato ieri nel tardo pomeriggio a Oleggio, in provincia di Novara. Michele Bonetto aveva 46 anni, è morto, accoltellato durante una lite. I carabinieri hanno fermato un uomo. Si chiama Vincenzo Lasco e ha 65 anni. Ha trascorso la notte in carcere. L’aggressione si è consumata asulle scale del condominio della zona Peep in cui vive l’uomo fermato. Indagano i carabinieri.

La vittima abitava a Castelletto sopra Ticino. L’uomo fermato aveva precedenti, di recente aveva subito una condanna in primo grado per tentata estorsione, porto abusivo di armi e spaccio di droga. Secondo Novara Today Bonetto si sarebbe recato a casa di Lasco per chiarire delle questioni ancora tutte da accertare. Forse maturate nel giro della droga. Nell’appartamento in via Cantoni è stata trovata della cocaina, circa 80 grammi.

Prima dell’uomo però, riporta l’Ansa, presso l’appartamento era arrivata la figlia di Bonetto, giovanissima ma maggiorenne. “Quest’ultimo avrebbe raggiunto la ragazza proprio per tutelarla, ma il motivo della presenza della donna a Oleggio resta ancora da appurare. Sulla soglia dell’appartamento si sarebbe acceso un violento diverbio dei due uomini ed è possibile che il 65enne abbia rivolto delle molestie o delle offese alla giovanissima donna, secondo quanto risulta da una testimonianza, circostanza peraltro non confermata, almeno per ora, dai carabinieri”.

Sarebbe stato a questo punto che Bonetto, intervenuto per difendere la figlia, sarebbe stato accoltellato, colpito al fianco. L’uomo avrebbe fatto qualche metro e si sarebbe accasciato al suolo. Bonetto è stato soccorso dal 118, trasportato all’ospedale Maggiore di Novara dov’è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Aveva perso molto sangue. L’ipotesi che era circolata insistentemente all’inizio era stata quella dell’uomo intervenuto per difendere la figlia da delle avances, molestie, una pista che al momento sembra superata.

La dinamica dell’omicidio resta però al momento tutt’altro che chiara. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Novara e di Oleggio. L’arma del delitto non è stata ancora ritrovata. L’uomo è stato fermato in casa, non ha confessato il delitto. È accusato di omicidio.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano