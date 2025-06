Per Axpo il gas è un elemento cruciale nel percorso verso un sistema energetico più sostenibile, che da ponte verso la transizione energetica affianca lo sviluppo delle rinnovabili, garantendo allo stesso tempo sicurezza, flessibilità e affidabilità. In questo percorso di decarbonizzazione il Gas naturale e il GNL, uniti ad importanti investimenti in ottica di sviluppo delle rinnovabili, rappresentano per l’azienda due pilastri strategici. Operiamo infatti lungo l’intera catena del valore, dal midstream al downstream, con una presenza capillare delle sue attività in Europa.

Il GNL, in particolare, si è consolidato in questo periodo storico come un elemento chiave del business Trading&Sales, contribuendo in modo determinante alla sicurezza degli approvvigionamenti. In questa direzione, al fine di offrire un contributo, viste le complessità di uno scacchiere internazionale frastagliato, tra il 2020 e il 2024 abbiamo consegnato 100 carichi di GNL in Europa, per un totale di oltre 76 TWh, che equivalgono al fabbisogno annuo di 4,7 milioni di abitazioni. In Italia il nostro Gruppo ha infatti condotto importanti operazioni strategiche, nei terminali di rigassificazione di Piombino e di Panigaglia. Ma è sul bunkering marittimo che l’azienda è protagonista di un importante investimento innovativo, per offrire un’alternativa più pulita ai combustibili tradizionali nel trasporto navale. A gennaio è infatti approdata nel porto di Genova la “Green Pearl”, una nave per il bunkeraggio di GNL, il cui noleggio decennale era stato commissionato da Axpo ad agosto 2023.

La nave, il cui varo è previsto entro la fine dell’estate di quest’anno, è stata costruita per conto dell’ATI tra Gas and Heat S.p.A. e San Giorgio del Porto, e vanta una capacità di 7.500 metri cubi di GNL, rappresentando il primo esempio europeo di un sistema di bunkeraggio che permetterà – come mai avvenuto – di fornire servizi sia “ship-to-ship” che “ship-to-truck”. Ma con Axpo siamo attivi in Italia anche nello sviluppo del biometano e, dopo la comunicazione di avvio del primo impianto, nel comune di Grottole – con il quale siamo entrati ufficialmente nel mercato nazionale – a fine 2024 abbiamo annunciato l’accordo di acquisizione di nuovi progetti in Italia, che opereranno in Sicilia, e precisamente a Mazara del Vallo e Paternò.

Insomma, di tutti questi temi relativi alla centralità del gas Axpo discuterà, insieme ad ospiti istituzionali, imprese e rappresentanti dell’Ambasciata Svizzera in Italia durante l’evento “Scenari energetici: i gas come vettori della transizione” che si terrà il 5 giugno prossimo presso l’Ambasciata di Svizzera a Roma.

