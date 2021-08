Era cominciata a circolare nel tardo pomeriggio la notizia di un rapimento, ad Afragola, in provincia di Napoli, di un bambino di non più di sette anni. La notizia era circolata velocemente sul web. La vicende si sarebbe verificata in via Giovanni Amendola intorno alle 19:00. I carabinieri della stazione di Afragola sono al lavoro per condurre gli accertamenti sul caso e chiarire l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni un’auto, arrivata a forte velocità, si sarebbe fermata tra un negozio di abbigliamento e una gelateria. Il bambino sarebbe stato prelevato con la forza, strappato ai genitori con i quali si trovava e fatto entrare in macchina da due persone. L’auto sarebbe ripartita ad alta velocità. Un altro veicolo, secondo la prima versione, era stato tamponato durante il sinistro. I militari avevano fatto sapere di essere al lavoro verificando le versioni dei testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Gli stessi carabinieri hanno fatto sapere, dopo i primi accertamenti, che la vicenda era relativa a 14enne conteso da padre biologico e adottivo. Secondo le prime verifiche, sembrerebbe che il ragazzo sia salito a bordo dell’automobile del padre biologico e che con lui si sarebbe allontanato. Il padre adottivo starebbe presentando denuncia presso i militari di Afragola.

Una delle ipotesi avanzate dai Carabinieri è che il padre biologico, di origini serbe abbia cercato di riprendersi il figlio, adottato da una famiglia italiana. Al momento si tratta comunque solo di ipotesi, da chiarire in seguito a ulteriori accertamenti dai militari che stanno lavorando duramente per comprendere la reale dinamica ed entità dell’evento.

