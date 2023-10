Arrivano i provvedimenti disciplinari dopo l’episodio del 29 settembre in una scuola di Bari, dove un giovane di 17 anni aveva sparato con una pistola ad aria compressa contro un docente nell’istituto tecnico Romanazzi. Il giovane è stato sospeso per due settimane e messo in condotta per le prime cinque settimane del quadrimestre. Le stesse sanzioni sono state applicate a un altro compagno che aveva portato l’arma giocattolo in classe.

Il professore, Pasquale Pellicani, ha deciso di non presentare denuncia penale contro i ragazzi, ma ha sostenuto l’espulsione. Stessa posizione della dirigente scolastica Rosangela Colucci che raggiunta dall’Ansa aveva assicurato: “Sarà punito con il massimo delle misure previste dal ministero”.

Il ministro dell’istruzione e del merito Valditara, dopo aver espresso in un primo momento la sua solidarietà, ha sottolineato l’importanza di garantire il rispetto verso i docenti in ogni situazione e ha affermato che qualsiasi offesa o violenza deve essere sanzionata in modo efficace ed evidenziato l’urgenza di promuovere la cultura delle regole e del rispetto all’interno delle scuole.

Redazione

Luca Frasacco