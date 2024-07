Dopo il grande successo della prima puntata, che ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico televisivo, Battiti Live sta per tornare con il suo secondo appuntamento, che si terrà stasera a Molfetta. Questa sera alle 21:20 su Canale 5, il palco dell’evento sarà animato da Ilary Blasi e Alvin, insieme alla partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. La regia è affidata a Luigi Antonini, mentre Alan Palmieri cura la direzione artistica. Protagonista della serata Rose Villain con ‘Click boom!’ che in queste sere ha aperto il concerto dei Coldplay a Roma. La seconda puntata di questa sera, dovrebbe concludersi intorno alle 00:40. Le altre tre serate, trasmesse tutti i lunedì sera, già registrate, verrano poi programmate nel corso delle prossime settimane. Le riprese si sono svolte dal 21 al 24 giugno a Molfetta, mentre le ultime due sono state registrate a Otranto il 6 e 7 luglio.

Battiti Live, chi canta. Scaletta e ordine di esibizione con il corpo di ballo di Amici

Tanti gli artisti attesi sul palco. Questa sera ascolteremo i ComaCose con Malavita, Elodie con Black Nirvana, Annalisa con Sinceramente e in coppia con Tananai con Storie brevi, Alessandra Amoroso e BigMama con Mezzo rotto, Tony Effe e Gaia con Sesso e samba, Emma e Olly con Ho voglia di te, Francesco Renga e Nek con Dolcevita, gli Articolo 31, Mida con Que pasa e Rossofuoco, Rose Villain con Click boom!, Holden con Nuvola e Randagi, Paola & Chiara con Festa totale, Cristiano Malgioglio con Fernando, Baby K con Fino al Blackout, Clara con Ghetto Love e i Santi Francesi con Tutta vera. Uno scatenato dj set di Gabry Ponte completerà la serata. Inoltre, ad accompagnare gli artisti ci sarà l’incredibile corpo di ballo formato dagli allievi di Amici.

Battiti Live, l’ordine di esibizione

Di seguito l’ordine di esibizione della serata

Emma

Tananai e Annalisa

Annalisa

Cristiano Malgioglio

Alessandra Amoroso e BigMama

Alessandra Amoroso

Articolo 31

Tony Effe e Gaia

Tananai

Gabry Ponte

Renga e Nek

Rose Villain

Paola e Chiara

Mida

Benjamin Ingrosso

Coma_Cose

Jvli, Olly e Emma

Olly

Baby K

Holden

Clara

BigMama

Fred De Palma

Santi Francesi

Dove vedere Battiti Live

Sarà possibile vedere la puntata in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21:20 e in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

