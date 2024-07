Questa sera alle 21:20 su Canale 5, un nuovo episodio di Battiti Live: si tratta del quarto appuntamento di questa popolare rassegna musicale, condotta da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. Le cinque serate, già campioni di ascolti, sono state tutte registrate in anticipo e vengono trasmesse ogni lunedì sera. Le riprese delle prime tre puntate si sono svolte dal 21 al 24 giugno a Molfetta, mentre le ultime due sono state registrate a Otranto il 6 e 7 luglio. Questa sera, il suggestivo Castello Aragonese sarà il magnifico sfondo del nuovo appuntamento, mentre alcuni artisti si esibiranno anche in performance on the road da altre località turistiche pugliesi, come Irama da San Ferdinando e Rocco Hunt da Sammichele. Il tutto in uno show che dovrebbe concludersi intorno alle 00:40

Battiti Live, chi canta. La scaletta della serata

Questa sera, lo show di Battiti Live sarà aperto da Fedez e Emis Killa, ma non mancheranno le emozioni della voce potente e inconfondibile di Gianna Nannini, vera icona del rock italiano. Poi sarà la volta dei Ricchi e Poveri, ma sul fronte delle nuove generazioni, La Rappresentante di Lista porterà il suo sound innovativo e i testi impegnati, che mescolano pop, rock e sperimentazione. Anche LDA, figlio di Gigi d’Alessio e giovane talento emergente, è pronto a stupire con la sua freschezza e le sue melodie coinvolgenti. E poi Noemi, Achille Lauro e dalla scena indie i Coma_Cose. Tra le altre voci più emozionanti anche Arisa e Leo Gassmann.

Battiti Live 29 luglio, ordine di esibizione della quarta serata

Di seguito l’ordine di esibizione della serata

Fedez ed Emis Killa

Gianna Nannini

Ricchi e Poveri

La Rappresentante di Lista

LDA

Noemi

Achille Lauro

Coma_Cose

Holden

Ermal Meta

Gabry Ponte

Piero Pelù

Arisa

Capo Plaza

Leo Gassmann

Il Tre

Zerb

