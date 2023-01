“Ciao a tutti! Sono viva, non sono ancora nell’al di là, mettiamola così. So che sono sparita per un po’, è stato un periodo parecchio tosto e importante. Ma piano piano stiamo tornando tornando alla normalità. Appena dopo le feste ho ripreso con le lezioni di scherma e devo dire di essere stata felicissima di averlo fatto”. Inizia così il videomessaggio che Bebe Vio ha postato sui suoi social annunciando ai suoi follower che presto tornerà in pedana. Da qualche tempo infatti la campionessa paralimpica di scherma era scomparsa dai radar. Ed è lei stessa a raccontare cose le è successo.

Dopo le Olimpiadi di Tokyo Bebe si è dovuta fermare per forza di cose per rimettersi in sesto. “Ho subito tre interventi – racconta ai tifosi – uno alla spalla, uno al gomito è uno alle anche. Ci vorranno ancora un po’ di pazienza e del tempo, il mio obiettivo sono le Paralimpiadi di Parigi del 2024 ma ho ancora delle cose da sistemare. Volevo solo dirvi che ci sono e sono carica”.

Dopo gli interventi Bebe dice di essere carica per ricominciare e si è già rimboccata le maniche puntando alla prima gara del 2023 a Pisa che si svolgerà a marzo. “Sono andata a Milano – racconta – dal dottor Riccardo Accetta che mi aveva messo a posto prima di partire per Tokyo e sono veramente felice di comunicarvi che ho avuto l’ok per tornare a gareggiare e a fare quello che so fare. In questo momento ho bisogno del vostro aiuto e di tanto tifo. Mi siete stati sempre vicini e spero lo siate ancora anche nei prossimi tempi. Ricevo tanti messaggi di incitamento e voglio dirvi che siete importanti per me”.

E infine racconta i suoi progetti universitari che bebe non vuole trascurare in nessun modo. “Spero di riuscire a laurearmi entro maggio – sorride Bebe – so che magari dicendo così me la sto tirando, ma questo è un obiettivo che mi sono prefissata e voglio raggiungerla ad ogni costo. Sarà un’altra mission impossibile, ma ho la mia famiglia e i miei amici attorno a me e con il supporto di tutti ce la posso fare”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

