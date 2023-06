La primogenita di Silvio Berlusconi, Marina, è appena arrivata all’ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia è di nuovo ricoverato da oggi. La presidente di Fininvest e di Mondadori è arrivata con la sua auto dall’ingresso di via Olgettina sul retro della struttura, dove si sono di nuovo radunati molti giornalisti e tv.

L’ex premier era stato dimesso lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni di ricovero per curare una polmonite complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica.

Silvio Berlusconi è ricoverato in degenza ordinaria per dei controlli decisi dopo che alcuni valori emersi da esami di routine hanno registrato dei picchi anomali. Il Cavaliere è entrato nella struttura autonomamente e si sta sottoponendo ai controlli che dovrebbero tenerlo anche questa notte fermo in ospedale, raccontano fonti qualificate.

“Posso dire che ieri ho cercato Berlusconi per le nostre cose ordinarie di partito, e mi ha richiamato con un tono consueto di questa fase, di una persona consapevole della fase difficile, però non mi aveva parlato né di ricoveri né di altro. Domani doveva incontrare” ad Arcore “i ministri. È evidente che il tipo di situazione che lui fronteggia immagino comporti routine, controlli. Ieri ripeto ci siamo sentiti, abbiamo parlato di cose organizzative banali, quindi uno che mostra questo attaccamento alla ordinaria attività io mi auguro che sia nella condizione di resistere, è quello che tutti quanti speriamo e ci auguriamo”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a ‘Tagadà’ su La7 a proposito del nuovo ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele.

