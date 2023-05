Una visita di circa un’ora a Silvio Berlusconi, ricoverato da oltre un mese all’ospedale San Raffaele di Milano. Protagonista la premier Giorgia Meloni che, di ritorno da Udine dove ha partecipato all’annuale raduno nazionale degli Alpini, ha incontrato il senatore e leader di Forza Italia in degenza dal 5 aprile scorso per curare una preoccupante infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Meloni e Berlusconi – fa sapere in una nota Palazzo Chigi – hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. “Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”, commenta la premier.

Berlusconi nei giorni scorsi aveva registrato e diffuso un nuovo video dalla stanza del San Raffaele in cui invitava gli elettori a recarsi alle urne in vista delle elezioni amministrative di oggi e domani in circa 700 comuni.

Ieri era stata Veronica Lario a spiegare che il suo ex marito “è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta”.

Redazione

Giovanni Pisano