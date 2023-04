Al dodicesimo giorno di ricovero all’ospedale san Raffaele di Milano, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha concluso il trattamento in terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria per proseguire le terapie contro la polmonite che ha aggravato la leucemia cronica che lo affligge. Il prossimo bollettino medico è previsto al momento per domani. Una buona notizia per Berlusconi che sembrerebbe stare meglio.

Come ogni giorno la figlia di Silvio Berlusconi, Marina, è arrivata poco dopo le 17 all’ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato da 12 giorni nel reparto di terapia intensiva. La primogenita dell’ex premier è entrata dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo di un’auto con i vetri oscurati. Nel pomeriggio è arrivato anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, che ha lasciato l’ospedale dopo una visita di circa 15 minuti, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Già dal bollettino del mattino le notizie erano state confortanti. Secondo quanto riportato dall’Ansa, è stata una notte tranquilla per Silvio Berlusconi la dodicesima che ha trascorso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile. Per oggi non sono previsti bollettini medici sulle condizioni dell’ex presidente del Consiglio. Di situazione tranquilla aveva parlato ieri sera il suo medico personale e primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo lasciando l’ospedale.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

