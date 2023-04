Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano ormai da mercoledì 5 aprile, chiede già di tornare a casa. A rivelarlo è l’Ansa, che apprende la notizia da fonti sanitarie dell’ospedale dove il leader di Forza Italia è ricoverato in terapia intensiva.

Il ‘solito’ Silvio dunque, la “roccia”, come l’ha chiamato nei giorni scorsi il fratello Paolo: l’ex premier, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell’infezione polmonare, vuole tornare alla vita di tutti i giorni.

Berlusconi ha trascorso una nuova nottata tranquilla e in giornata non è previsto un ulteriore bollettino medico da parte del professore Alberto Zangrillo, suo medico personale e primario del reparto di anestesia e rianimazione: proprio il primo bollettino aveva rivelato che il Cav, giunto mercoledì al San Raffale a seguito di una infezione polmonare, è affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica per la quale è stato sottoposto a chemioterapia.

Oggi al San Raffaele è stato però il giorno di Gianni Letta, grande amico e consigliere politico di Berlusconi, che lo ha visitato per circa un’ora. “L’ho trovato meglio di quanto pensassi. Abbiamo parlato con il dovuto accorgimento“, spiega Letta rispondendo ai cronisti che, dopo una sua visita, chiedevano notizie sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia.

“Gli possiamo fare un augurio di Pasqua – ha aggiunto Letta – perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata“.

Berlusconi “oggi non l’ho sentito ma dice di sentirsi bene questo e questo è già un fatto positivo. È sempre stato un leone, sono tutti ottimisti e confidano nel suo coraggio e nella sua forza, siamo tutti convinti che tornerà presto”, ha fatto sapere invece Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e coordinatore nazionale del partito. “Intanto noi come partito stiamo lavorando a un grande evento a Milano che potrebbe segnare il suo ritorno in pubblico“, ha rivelato in collegamento telefonico con skytg24 il ministro.

