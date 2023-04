Sarà ancora una giornata di risposo al San Raffaele per Silvio Berlusconi ricoverato da mercoledì nella terapia intensiva. Il leader di Forza Italia, a 86 anni ed è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite e una leucemia mielomonocitica cronica. La quinta notte in ospedale è trascorsa in maniera “tranquilla”. Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, dopo aver visitato Berluscoini ai cronisti ha detto: “Patologia grave, ma il paziente risponde alla terapia”. E intanto continua il viavai dei figli e degli amici di sempre che non gli stanno facendo mancare il loro supporto.

“Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. E’ quanto si legge nel bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia, firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Le condizioni del Cavaliere sono in leggero miglioramento in un quadro clinico che rimane “veramente difficile”, come lo ha definito ieri il suo medico personale Alberto Zangrillo. Nella quinta giornata di ricovero, sono ridotte al minimo le visite di familiari e amici, così come le telefonate. Nella domenica di Pasqua non sono mancate le visite delle figlie Marina ed Eleonora e dell’amico Fedele Confalonieri. Assenti nella domenica Pasquale gli altri figli e il fratello Paolo che nei giorni scorsi si erano avvicendati all’ospedale. Al fianco dell’ex premier, fin dal primo giorno di ricovero, ci sono la compagna e deputata Marta Fascina e il suocero Orazio, che di tanto in tanto si allontana dalla struttura di via Olgettina per poi rientrare. Secondo gli esperti tornare a fare politica nelle sue condizioni sarà molto difficile. Ma lui non vuole arrendersi. E, come riportato da Open, prepara un appuntamento per maggio: vuole esserci, in collegamento dal vivo, alla manifestazione di Forza Italia organizzata per il 5 e il 6.

