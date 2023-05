Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi migliorano. A quasi un mese dal ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano sembra essere arrivato il momento più atteso, quello delle dimissioni. Sarebbe ormai questione di giorni, c’è chi dice già domani o il giorno dopo, ma in ogni caso entro il fine settimana. Secondo fonti vicine all’ex premier, la voglia di tornare a casa sarebbe tanta soprattutto in vista dell’imminente convention di Forza Italia prevista per sabato 6 maggio.

Se l’ipotesi delle dimissioni venisse confermata, resta solo da chiarire con quale modalità Silvio Berlusconi interverrà alla giornata conclusiva della kermesse: un messaggio registrato dalla sua villa di Arcore oppure in diretta? Verosimile sarebbe una telefonata a sorpresa che gli azzurri riuniti riceveranno sabato dal loro fondatore. Ma l’ultima parola spetta ovviamente ai medici del San Raffaele e in particolare al professor Zangrillo, primario dell’ospedale milanese e medico personale del Cavaliere.

Bollettino medico – Al ventottesimo giorno di ricovero l’ex premier ha trascorso una notte tranquilla nel reparto di degenza ordinaria dove è stato trasferito da due settimane dopo un lungo periodo trascorso in terapia intensiva. Atteso nelle prossime 48 ore un nuovo bollettino medico sulle condizioni di Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile per curare una preoccupante infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Nell’ultima nota diffusa nelle ultime settimane i professori Fabio Ciceri e Alberto Zangrillo parlavano di una “ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”.

Fedele Confalonieri in visita – “Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, non so se adesso lo lasceranno, ma sta molto meglio”. Così Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, parlando delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi a margine dell’evento di presentazione del Maggio Manzoniano. Lo storico amico dell’ex premier, dal primo giorno di ricovero, gli ha fatto visita quasi quotidianamente. “Berlusconi sta lavorando molto per preparare la convention del 6 maggio” ha concluso Confalonieri. In tarda mattinata, sono entrati in ospedale anche i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio. I quattro figli sono entrati nella struttura nel giro di pochi minuti dall’ingresso di via Olgettina 60, a bordo di auto diverse.

