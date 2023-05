Confesso: anche io sono indagato. Per aver espresso sdegno all’indomani della rivelazione, su questo stesso giornale, della confessione che il giudice Franco, relatore del collegio di Cassazione, fece a Silvio Berlusconi: “Ti abbiamo fatto una porcata politica, condannandoti”. Ma non credo di non poter esprimere opinione, né mai censurerei quella di alcuno perché indagato.

Riconosco volentieri a Marco Travaglio un talento: inventò un genere, caustico, tra paradosso, critica e satira (che invoca a sua difesa, un po’ codardamente se mi è consentito, non essendo né comico né satiro), con cui prese belle cantonate (inchieste decantate e finite in nulla, che hanno travolto reputazioni e vite altrui, e soldi degli italiani). Ma se autonomamente sceglie, come terreno di critica, l’altrui status di indagato (verso il direttore di questo giornale), mi chiedo: ne hai titolo? Sei immacolato? No. Anzi.

Qui, il suo curriculum giudiziario, che usando il suo metro di giudizio, che non è affatto il mio, qualcuno dei suoi definirebbe criminale e cioè “colpevole di delitti nei confronti di singoli o della collettività”. Colpevole perché egli è stato più volte condannato. Renzi no. Usando il suo metro, non il mio, ha più o meno diritto di parola di Renzi? Forse, tutti insieme, anche se di diverse opinioni, potremmo riconoscere che essere indagati è condizione neutra, né buona né cattiva: stanno vagliando, si spera senza pregiudizio, la tua condotta. Tutto qui.

E che se si è indagati, o peggio imputati e poi assolti, non è male ricevere scuse: un cittadino di cui si è ingiustamente dubitato, viene risarcito almeno moralmente. Critichiamo le idee delle persone, non lo status. Senza, magari, quell’apparente livore preconcetto che persone intelligenti come Travaglio possono scansare e di cui sembrano intridere una pur ottima penna. Io preferisco il Marco che canta a squarciagola in un ottimo ristorante romano fottendosene del divieto di fumo. Sia più rispettoso dell’art. 27 della Costituzione (o la invochiamo solo per il sedere altrui?). Ne guadagnerebbe chi ci legge, e prende sul serio.

Andrea Ruggieri