Pierluigi Bersani a testa bassa contro il governo Meloni. L’ex segretario del Pd, ospite a “Otto e Mezzo”, trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7, parte dall’ultimo caso, quello che ha portato alla dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per condannare la propaganda della premier, fatta di complotti, vittimismo e di un concetto, quello del “stiamo riscrivendo la storia”, tutto da rivedere.

Bersani: “Meloni è origine mancanza disciplina e onore in azione governo”

“Sangiuliano ha perso la testa per amore o il potere gli ha dato alla testa? E’ la seconda perché – spiega Bersani – la prima non sarebbe un problema, non è che l’articolo 54 della Costituzione proibisce a un Ministro di innamorarsi anche transitoriamente”. L’articolo “pretende disciplina e onore nello svolgimento delle funzioni che hai e qui vorrei aggiungere una cosa”.

Parte la stoccata a Meloni: “Non è la prima volta in questi due anni che dei ministri vengono meno a questa esigenza di disciplina e onore nell’azione di governo. Il fatto curioso è che la Meloni appaia come un argine, un rimedio” invece “è l’origine di queste cose” perché “lei sta dicendo ai suoi ‘stiamo facendo la storia’”.

“Meloni quale storia sta scrivendo? E’ Cavour o Garibaldi?”

Ma “se stanno facendo la storia cosa sarà mai se un ministro (Lollobrigida, ndr) ferma il treno, se un’altra (Santanché, ndr) che è imputata di falso in bilancio e truffa all’Inps se ne frega, se uno (Sangiuliano, ndr) porta in giro la fidanzata. Allora la domanda che andrebbe fatta a Meloni è la seguente: “scusa ma in che senso stai facendo la storia? Sei Cavour, sei Garibaldi, sei De Gasperi? Dì qual è la storia che stai facendo: tu stai facendo la rivincita dei neo-missini, questo è il tuo obiettivo e il tuo scopo, prima dell’azione di governo. Gli italiani che hanno da guadagnarci ad assistere a questo, atteggiamento che poi porta al vittimismo aggressivo, a veder complotti da per tutto. Non va bene così, devono mettere tutti e due i piedi nella funzione di governo”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo