Una smentita che sa di marcia indietro. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha spiegato oggi che il Paese non invierà all’Ucraina sistemi missilistici a medio raggio che possano raggiungere il territorio russo.

Parole che arrivano a pochi giorni dall’indiscrezione lanciata dalla Cnn, che citava funzionari interni all’amministrazione Biden, su un piano della Casa Bianca per nuovi pacchetti di aiuti militari che avrebbero incluso anche sistemi di missili a medio/lungo raggio.

Si trattava in particolare del Multiple Launch Rocket System (MLRS) e dell’High Mobility Artillery Rocket System, noto anche come HIMARS, una versione più leggera del primo ma capace di sparare lo stesso tipo di munizioni.

Due sistemi che possono lanciare razzi fino a 300 chilometri contro bersagli terrestri, montati su veicoli mobili. Sistemi ben più potenti rispetto agli obici Howitzers forniti finora all’esercito di Kiev, che hanno una gittata massima di 25 chilometri, o dei missili anti-tank Javelin e di quelli antiaereo Stinger.

⚡️Joe Biden says the US won’t send Ukraine rocket systems able to reach Russia.

Ukraine earlier urged the West to provide it with longer-range weapons. It was not clear whether Biden referred to the systems Ukraine had requested.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 30, 2022