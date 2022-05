Il conflitto in Ucraina è giunto ormai al 93esimo giorno e la situazione sul campo di battaglia si fa sempre più critica, con le truppe russe sempre più concentrate nell’assalto per la conquista definita del Donbass. Almeno il 20% del Paese è infatti in mano al Cremlino, mentre Mosca stringe sempre di più la morsa su Severodonetsk, con Kiev costretta ad ammettere che la Russia è “in vantaggio” nella regione di Lugansk.

Sul fronte diplomatico italiano la notizia più importante è la telefonata tra il premier Mario Draghi e Putin. Mosca ha rassicurato il governo sul gas, garantendo di voler continuare a garantire le forniture, mentre sulla questione del gas Putin ha ribadito che “Kiev blocca i porti” e che per collaborare l’Occidente deva almeno parzialmente revocare le sanzioni.

Ma importanti sono anche le parole del ministro degli Esteri russo Lavrov, che ha ammonito l’Occidente e la Nato: “Guai a fornire armi che colpiscano la Russia, sarebbe un passo verso una escalation”. Bocciato anche il piano italiano di pace, definito “non serio”.

ORE 9:40 – SECONDO IL PENTAGONO LE FORZE RUSSE HANNO FATTO POCHI PROGRESSI – Nonostante l’enorme vantaggio numerico, le truppe russe che attaccano il Donbas in Ucraina hanno fatto solo “progressi graduali”. Lo ha affermato un alto funzionario del Pentagono, precisando che “la Russia ha schierato 110 gruppi tattici di battaglioni operativi in ​​Ucraina, la maggior parte dei quali si trova nel sud e il resto del gruppo si è diviso e sta combattendo nel Donbass. Nonostante il numero schiacciante di truppe, le forze russe hanno fatto pochi progressi”.

ORE 8:40 – PER KIEV RESTA LA MINACCIA DI ATTACCHI DALLA BIELORUSSIA – “Permane la minaccia di attacchi missilistici russi dal territorio bielorusso”. Lo rilevano le Forze armate ucraine puntando di nuovo il dito contro quello che di fatto è l’unico Paese europeo a sostenere Mosca nella sua guerra all’Ucraina, consentendo alle truppe russe di entrare attraverso il suo confine.

“Sono in corso misure per rafforzare la protezione del confine bielorusso-ucraino”, ha riferito lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine nel suo ultimo aggiornamento. “Permane la minaccia di attacchi missilistici e aerei dal territorio della Repubblica di Bielorussia”.

ORE 6:30 – ZELENSKY: “NEL DONBASS RUSSI STANNO COMPIENDO UN GENOCIDIO” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di compiere un “genocidio” nel Donbass. La Russia sta praticando la “deportazione” e “l’uccisione di massa di civili” nel Donbass, ha detto Zelensky nel suo discorso video quotidiano precisando che “tutto questo (…) è un’evidente politica di genocidio portata avanti dalla Russia”.

ORE 6 – PER LA CNN BIDEN È PRONTO A INVIARE MISSILI A LUNGO RAGGIO A KIEV – Fonti dell’amministrazione americana hanno riferito alla Cnn che gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare all’Ucraina armi più potenti nell’ambito di un nuovo pacchetto la prossima settimana.

Si tratterebbe in particolare di sistemi di missili a lungo raggio, Multiple Launch Rocket System o MLRS, che da tempo sta chiedendo Volodymyr Zelensky.

ORE 5:45 – ALMENO 1500 MORTI A SEVERODONETSK, 60% DEGLI EDIFICI DISTRUTTO – Il sindaco di Severodonetsk Oleksandr Stryuk, unica città nella regione di Lugansk ancora sotto il controllo ucraino, ha riferito che sono almeno 1500 i morti provocati dall’offensiva russo. Inoltre il 60% degli edifici è stato distrutto.

