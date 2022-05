In Ucraina oggi è l’88esimo giorno di guerra. Mosca da giorni ha il pieno controllo dell’acciaieria Azovstal i cui combattenti sono al centro di trattative per lo scambio di prigionieri tra Kiev e il Cremlino. Il presidente Zelensky ha annunciato che “stiamo facendo di tutto per tornare alla pace”, soprattutto dopo che la Russia ha rispettato “la condizione posta e le vite dei difensori di Mariupol sono state preservate”. Ma sullo scambio dei prigionieri del Battaglione Azov il Cremlino prende tempo.

Intanto oggi il presidente polacco Duda sarà in Ucraina e parlerà al Parlamento. Nella liste delle persone indesiderate di Mosca ci sono, oltre a Joe Biden, il capo della Cia Burns, Mark Zuckerberg e Morgan Freeman, ma non c’è Donald Trump. LA DIRETTA ORE 11:30 – NESSUN SCAMBIO PRIGIONIERI CON AZOV – Il negoziatore russo e capo della commissione per gli affari internazionali della Duma, Leonid Slutsky, ha smentito di aver aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra i combattenti del Battaglione Azov e l’oligarca filorusso Medvedchuk. “La mia opinione non è cambiata: non ci dovrebbe essere uno scambio con i combattenti dell’Azov, che sono banditi nella Federazione russa, ed il loro destino dovrebbe essere deciso dal tribunale”, ha scritto in un post su Telegram, ripreso dall’agenzia Tass. Slutsky in questa occasione ha i criticato i media “a cui piace prendere delle citazioni fuori contesto” e li ha invitati a non fare “sensazionalismo dal nulla”.

ORE 11:20 – RUSSI PREPARANO OFFENSIVA A IZYUM, BOMBE SU KHARKIV – Nella regione di Izyum, nell’est dell’Ucraina vicino al Donbass, i russi “si preparano a riprendere l’offensiva e stanno bombardando gli insediamenti di Vernopil, Dibrivne e Dovgenke”. Lo fa sapere il capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov su Telegram, assicurando che comunque le “forze armate ucraine mantengono le loro posizioni e non consentono al nemico di avanzare”.

“Nelle ultime 24 ore, gli invasori russi hanno continuato a bombardare la città di Kharkiv e gli insediamenti nella regione. A seguito del bombardamento di Saltivka, 5 civili sono rimasti feriti. Gli occupanti hanno anche sparato sul distretto di Loziv, il villaggio di Distretti di Shevchenkove e Chuguiv – 3 feriti. Altri 3 feriti nella città di Dergachi”, spiega Sinegubov. “I combattimenti continuano nella regione. Nella direzione di Kharkiv, il nemico, come nei giorni precedenti, è concentrato sul mantenimento dei confini occupati e sulla prevenzione dell’ulteriore avanzamento delle Forze armate”. ucraine.

ORE 10:42 – RUSSI STANNO ACCERCHIANDO SEVERODONETSK, CITTA’ CHIAVE IN DONBASS – I russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come riporta Unian. La città in prima linea nel Lugansk è ora a rischio di accerchiamento dopo che 12 persone sono state uccise e altre 40 ferite dai bombardamenti russi, ha aggiunto Gaiday. “I bombardamenti continuano dalla mattina alla sera e anche per tutta la notte”, ha detto in un video postato su Telegram.

ORE 9:30 – PRESIDENTE POLACCO A KIEV – Il presidente polacco Andrzej Duda terrà oggi un discorso di fronte al parlamento dell’Ucraina Verkhovna Rada). Diventerà così il primo capo di stato straniero a intervenire al cospetto dell’assemblea dall’inizio dell’intervento armato russo nel Paese, lo scorso 24 febbraio. Duda è arrivato a Kiev ieri e “terrà il discorso in qualità di primo capo di stato straniero dall’inizio della guerra”, ha spiegato il suo ufficio.

ORE 9 – COLPITE OLTRE MILLE CASE NELLA REGIONE DI KHARKIV – Pesante bilancio dell’attacco missilistico russo di venerdì su Lozova, nella regione orientale di Kharkiv: colpiti oltre 1000 appartamenti e 11 strutture scolastiche. Il sindaco Sergiy Zelensky, parlando a Cnn, ha detto che “le cifre sono scioccanti. Danneggiati anche un ospedale e una clinica. E pure il Palazzo della Cultura è stato completamente distrutto”, ha dichiarato. “Nell’attacco erano rimaste ferite 7 persone, tra cui un bambino di 11 anni. Lozova si trova a circa 73 chilometri a sud-ovest di Izium, città occupata dai russi nella regione di Kharkiv.

ORE 8:45 – ZELENSKY AMMETTE: “SITUAZIONE IN DONBASS DIFFICILE” – Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio notturno. “Come nei giorni precedenti, l’esercito russo sta cercando di avanzare su Slovyansk e Severodonetsk ma le forze armate ucraine stanno respingendo l’offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori strappano a questi piani offensivi dell’Ucraina, impedendoli, è un contributo concreto a portare il grande giorno, quello agognato che tutti attendiamo e per il quale combattiamo, il Giorno della Vittoria più vicino”.

ORE 8:30 – RUSSI VOGLIONO SEVERODONETSK – A conferma di quanto sostiene l’intelligence britannica il think tank Institute for the Study of War sostiene che nelle ultime ore l’esercito russo ha intensificato gli sforzi per circondare e catturare la città di Severodonetsk perché gli altri assi di avanzamento, incluso quello che porta a Izyum, rimangono in gran parte bloccati.

ORE 7:30 – ZELENSKY: “STIAMO FACENDO DI TUTTO PER TORNARE ALLA PACE” – L’Ucraina sta facendo tutto il possibile per tornare alla pace. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto video-messaggio serale. “Oggi nel nostro paese è la Giornata della scienza. Mi congratulo con i nostri scienziati che, nonostante tutte le difficoltà, lavorano comunque per garantire che l’Ucraina conservi e sviluppi il suo potenziale scientifico. Naturalmente – ha spiegato il presidente – in tempo di guerra, tutte le forze della società e dello Stato possono essere dirette solo alla protezione e questo è un limite significativo per la scienza, e per la cultura” – ha affermato Zelensky. Il presidente, secondo quanto riportano i media, ha anche ringraziato tutti coloro che stanno lavorando per rendere l’Ucraina parte di un’Europa unita. “Il nostro percorso verso l’integrazione europea non riguarda solo la politica. Riguarda la qualità della vita. E gli ucraini – ha concluso- hanno gli stessi valori della vita degli europei”.

