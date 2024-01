Un incontro per affrontare un tema di assoluta attualità: le indiscusse opportunità ma anche i preoccupanti rischi legati all’Intelligenza Artificiale. Nella giornata di ieri a Palazzo Chigi si è tenuto un colloquio tra Bill Gates e Giorgia Meloni: il fondatore di Microsoft e il presidente del Consiglio hanno inoltre puntato l’attenzione sulle possibili conseguenze che l’IA potrebbe avere non solo sul mondo del lavoro ma anche nell’ambito economico.

Si tratta di uno dei diversi appuntamenti che Meloni sta promuovendo in vista del G7 che si terrà in Italia e che vedrà proprio l’Intelligenza Artificiale tra le priorità della variegata agenda da affrontare. A una parte dell’incontro ha preso parte anche padre Paolo Benanti, presidente della commissione AI per il Dipartimento informazione ed editoria e membro italiano del Comitato sull’Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite. «È interessante che si aprono spazi di dialogo. Per quanto riguarda i rischi lui dice che l’importante è che siano le mani giuste», ha affermato.

