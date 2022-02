È un vero e proprio dramma quello accaduto nella serata di ieri, mercoledì 2 febbraio, a Quarto, comune in provincia di Napoli, dove un bambino di 3 anni è precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Casalanno.

Per ora la ricostruzione dell’accaduto è ancora parziale, ma sembrerebbe che il piccolo abbia perso l’equilibrio sporgendosi da una finestra, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto.

Precipitato nel vuoto dal secondo piano, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da alcuni vicini e dalla madre: al piccolo i medici del nosocomio hanno diagnosticato una “frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale“.

Le sue condizioni erano però troppo gravi ed è stato disposto quindi il ricovero nel più attrezzato ospedale Santobono di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata.

A far luce su quanto accaduto saranno i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, che stanno cercando di capire la dinamica esatta dei fatti ed eventuali responsabilità.

(in aggiornamento)

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

