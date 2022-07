La salma di Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto a Sharm el Sheikh dopo un malore dalle cause ancora da accertare, sarà trasportata in Italia domani sabato 9 luglio con un volo Egypt Air da Il Cairo. I genitori, invece, la madre Rosalia Manosperti e il padre Antonio Mirabile, saranno rimpatriati oggi a Palermo. Con un volo disposto dal ministero degli Esteri che con l’Ambasciata e il Consolato in Egitto hanno costantemente seguito la tragica vicenda della famiglia siciliana.

La Farnesina e il personale diplomatico hanno attivato tutte le loro risorse e ottenuto i referti medici dall’ospedale egiziano. Il volo sanitario che riporterà la famiglia in Italia atterrerà a Palermo intorno alle 13:20. Fino a ieri Antonio Mirabile era ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono migliorate. Era stato ricoverato anche lui in gravi condizioni dopo aver sofferto sintomi simili a quelli del figlio. La moglie invece, incinta di quattro mesi, è stata dimessa subito dall’ospedale. Dissenteria, nausea, vomito, astenia: questi i sintomi sofferti dalla famiglia.

La magistratura egiziana ha avviato un’inchiesta per capire cosa sia successo nel resort a cinque stelle. Familiari di Manosperti hanno raccontato che la famiglia aveva sempre mangiato nella struttura, il Sultan Garden, e che aveva bevuto soltanto acqua in bottiglia ed evitato il ghiaccio. Il piccolo è morto nel giro di 36 ore, aveva sofferto i primi sintomi del malore venerdì scorso. I medici gli avevano prescritto una soluzione fisiologica e pillole per intossicazione alimentare quando era stato portato in guardia medica dai genitori. Il piccolo è arrivato già morto in ospedale, quando le sue condizioni sono peggiorate e la madre ha chiamato un’ambulanza. Inutili i tentativi di rianimazione.

Nessun altro ospite del resort avrebbe sofferto simili malori. Sul corpo del bambino è stata eseguita l’autopsia ma per i risultati dell’esame saranno necessari almeno uno o due mesi secondo quanto prevedono le norme egiziane. Non è escluso che la famiglia cerchi di fare altri esami appena la salma sarà tornata in Italia. Ieri Manosperti aveva rivolto un accorato appello alle istituzioni per organizzare un volo di Stato per poter tornare a casa. La famiglia prima di partire aveva stipulato un’assicurazione sanitaria.

Mirabile ha problemi cardiaci e polmonari. Non è in condizioni di prendere un volo di linea. A bordo dell’aereo che porterà i genitori in Italia anche un’équipe medica. La magistratura è al lavoro sulle “cause del decesso da accertare” come si legge nel fascicolo dei magistrati. Il resort a cinque stelle sulle rive del Mar Rosso ha dichiarato, oltre che nessun altro ospite ha sofferto malori, che la coppia si sarebbe rivolta la medico dell’albergo e solo sabato avrebbe avvertito il tour operator, Alpitour, del malore del bambino. Versioni che farebbero emergere delle discordanze con le versioni fornite finora sul malore fatale per il bambino. E che solo le indagini potranno chiarire.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

