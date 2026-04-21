Nella terza puntata in programma stasera su Rai2 di Belve nel salotto di Francesca Fagnani saranno tre gli ospiti che si susseguiranno: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva.

Brigitte Nielsen

L’attrice e modella icona degli anni ’80 è sicuramente la star di questa terza puntata. Racconterà a Francesca Fagnani momenti inediti e scioccanti della sua vita: dal bullismo subito a scuola alla dipendenza dall’alcol, fino al turbolento matrimonio col suo ex marito Sylvester Stallone. Ecco un’anticipazione delle parole dell’attrice proprio sugli anni insieme all’eroe di Rocky e Rambo: “Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto. Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene. Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse“. Infine, la frecciatina: “A letto era più un coniglio“.

Brigitte Nielsen racconta poi della difficile fase della dipendenza dall’alcol, ricordando la sofferenza di quando nel 2012 è stata paparazzata in evidente stato di alterazione alcolica, con una bottiglia con sé al parco di Los Angeles: “E’ stata una giornata proprio orribile. Qualcuno mi ha fatto una foto. Mi ha rotto mezza anima“. Poi, su un episodio del 2003, nel quale aveva tentato di ingerire un cocktail di ansiolitici e whisky: “Volevo pace“.

Elettra Lamborghini e Shiva

Oltre, a Brigitte Nielsen, saranno ospiti da Francesca Fagnani anche Elettra Lamborghini e Shiva. Tra aneddoti e storie di vita, anche i due cantanti non faranno mancare gli scoop a Belve, pronti a donare al pubblico i soliti momenti esilaranti tipici dell’ormai noto programma di Rai 2.

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Riccardo Tombolini