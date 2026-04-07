Torna questa sera Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che ha visto innumerevoli volti dello spettacolo e dello sport sedersi davanti a lei per confessare i loro segreti più nascosti. Tra gli ospiti della prima puntata di questa nuova stagione, ci sarà Amanda Lear, nota cantante francese, in un’intervista esilarante tra menage a trois, arte, Lsd e amori trasgressivi. L’attrice ha raccontato alla conduttrice i momenti più belli ma anche più difficili della sua vita, dalla convivenza con Dalì e la moglie Gala, alla storia con David Bowie, fino al doloroso ricordo del marito morto per un incidente domestico.

L’amore con il marito

Francesca Fagnani ha chiesto ad Amanda Lear di raccontarle dei suoi amori trasgressivi. La risposta dell’artista francese: “Ho avuto delle relazioni con dei ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po’ mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali“. Poi, sul triste ricordo del marito: “Alain Philippe è stato l’uomo che ho amato di più“. E alla domanda della conduttrice che le chiedeva se il marito fosse eterosessuale o omosessuale, ha risposto: “No, mio marito era bisessuale“, confessando così una verità sull’ambiguità che l’ha accompagnata per tutta la carriera.

La storia con Dalì e la moglie Gala

Amanda Lear fa riferimento anche ad un rapporto con Salvador Dalì, confessando: “Se fosse qui oggi gli direi, perché mi hai usata?“. Francesca Fagnani domanda poi all’attrice della storia con il pittore e sua moglie, durato 16 anni: “Salvador Dalì è sempre rimasto sposato con Gala. Avrebbe dovuto essere gelosa, invece mi disse: mio marito ha bisogno di te. E mi accolse in casa come una figlia. Lei lo voleva compiacere, ma non c’era sesso. Dalì era impotente“. Poi ancora la conduttrice, che le chiede se Dalì le presentasse degli uomini. La cantante: “Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sapere che ero felice con un bel ragazzo. Il giorno dopo mi chiedeva: allora come è andata?“.

Il rapporto con David Bowie

Sulla storia con il noto cantante, Amanda Lear racconta: “Non mi piaceva molto. Era tutto bianco, magrissimo, capelli rossi, niente sopracciglia. Faceva un po’ schifo”. La Fagnani chiede poi come fosse possibile che tutte queste moglie erano pronte ad accoglierla, e la cantante ribatte: “Un giorno mi viene a trovare Angie, la moglie di Bowie e mi dice: tu vai con mio marito, tranquilla, è ok. Non era gelosa, erano una coppia aperta, ma io non sono mai stata a letto con sua moglie“.

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Riccardo Tombolini