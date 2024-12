Per Teo Mammucari l’intervista di Francesca Fagnani aveva superato il limite. Per la prima volta a Belve, il programma che propone i faccia a faccia tra la giornalista e i suoi ospiti, un intervistato si è alzato e ha lasciato lo studio. È accaduto durante la registrazione del programma, quando il comico e presentatore tv Teo Mammucari ha abbandonato lo sgabello dopo appena cinque minuti.

Teo Mammucari il gelo con Fagnani: “Ma che domande fai?”

Voci dallo studio lo descrivono come irritato fin dal principio per le domande ricevute, tanto da prendere la decisione di non proseguire, sotto gli occhi soppressi del pubblico e della Fagnani, che è rimasta seduta prendendosi un applauso di conforto del pubblico. Chi c’era conferma il comportamento verbalmente’ aggressivo’ dello showman, agitato fin dall’inizio: “Ma perché mi dai del lei che prima mi davi del tu?. Ma che domande mi fai?”. Un duello, fin quando Mammucari non ha alzato bandiera bianca “No, guarda basta me ne vado”.

Teo Mammucari a Belve, l’intervista andrà in onda

Nonostante l’intervista fosse appena iniziata, la Rai manderà lo stesso in onda lo spezzone. Mammucari aveva firmato la liberatoria, e dopo tanti rumors Rai 2 cavalcherà l’onda dell’attesa e nella puntata di martedì 10 dicembre ci saranno altre tre ospiti: Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci.

Luca Frasacco