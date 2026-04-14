Francesco Chiofalo sarà tra gli ospiti di Belve nella puntata di martedì 14 aprile, che andrà in onda alle 21:20 su Rai2. L’influencer ha ufficializzato la sua presenza con una serie di scatti pubblicati suoi social. Uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fan, che lo ritrae in posa con Francesca Fagnani mentre la conduttrice si copre il viso come a simulare una rassegnazione. La didascalia della foto postata dall’influencer: “La sua faccia dice tutto, ho fatto un casino“. Forse, potrebbe essere un modo per creare hype intorno all’intervista che, stando ad alcune indiscrezioni, sarà esilarante. Chiofalo avrebbe così tanto divertito Fagnani, che il programma starebbe valutando un suo ritorno anche nelle prossime puntate.

Il retroscena sull’intervista

Nei giorni scorsi, non sono mancate le polemiche sui social per la scelta di Francesca Fagnani di intervistare personaggi come Zeudi Di Palma che, secondo una fetta di pubblico, non meriterebbero un palcoscenico come quello di Belve in quanto personaggi privi di talenti. La presenza di Chiofalo, potrebbe scatenare in questo modo lo stesso tipo di indignazione.

Nelle scorse edizioni, il programma ha visto passare personaggi con una carriera prestigiosa, ma che una volta seduti sullo sgabello non colpivano così tanto. L’intervista di Chiofalo, sembrerebbe andare in direzione opposta, con l’influencer che avrebbe dato vita ad una performance da ricordare. A colpire Francesca Fagnani, sarebbe stato l’umorismo dell’intervistato, motivo per cui sembra che la conversazione sia durata anche più della media delle altre.

Chi è Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo è diventato famoso al pubblico partecipando a Tempation Island nel 2017. Da lì si guadagnò il soprannome di “Lenticchio“, nomignolo affettuoso con il quale la compagna si rivolgeva a lui. La loro storia d’amore, però, andò in frantumi. Successivamente, l’influencer ha avuto altre due storie, una con Antonella Fiordelisi e l’altra con Drusilla Gucci. Attualmente, convive con la compagna Manuela Carriero. Chiofalo, ha continuato ad apparire costantemente in Tv facendo parlare di lui per alcuni interventi ai quali si è sottoposto, come ad esempio la cheratopigmentazione per cambiare il colore degli occhi.

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Riccardo Tombolini