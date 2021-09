Stava eseguendo lavori di tinteggiatura alla facciata di una villetta quando ha perso l’equilibro ed è caduto per quattro metri dall’impalcatura battendo la testa e morendo sul colpo. Dramma questa mattina, 16 settembre, in via Del Mare a Marano, comune in provincia di Napoli. A perdere la vita un operaio di 70 anni, Antonio Vasto.

Inutili i soccorsi delle persone presenti e dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata trasferita all’ospedale San Giuliano di Giugliano per accertamenti e nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia disposta dal magistrato di turno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Marano, l’operaio non indossava il casco protettivo mentre si trovava sull’impalcatura. L’uomo, così come un suo collega, erano in nero. L’area in questione è stata sequestrata e la posizione del proprietario della villetta è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

