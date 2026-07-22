Non sembra ancora essere finita la telenovela Summerville in queste ore di calciomercato roventi. Nella giornata di ieri, l’approdo in giallorosso del calciatore olandese sembrava solo una formalità, con la Roma che aveva anche prenotato un volo verso Ciampino al giocatore, che sarebbe dovuto approdare nella Capitale per le 21:30. Poi, nel pomeriggio, l’offerta choc dell’Al-Hilal, che ha offerto all’olandese 12 milioni di euro l’anno a fronte dei 3,6 proposti dalla Roma. Ovviamente, il West Ham non ha esitato un attimo, e ha prontamente accettato le cifre da capogiro della squadra araba.

Summerville, Gasperini e Malen tentano il tutto per tutto

Da Trigoria però non hanno mollato, e in serata è arrivata la telefonata di Gasperini e Malen (connazionale di Summerville) per convincerlo a non partire alla volta del campionato saudita. Summerville ha vacillato, e si è preso la notte per pensare. La risposta non è ancora arrivata, anche se le possibilità che il giocatore rifiuti 12 milioni per prenderne neanche 4 sono minime (come biasimarlo). La Roma la sua mossa l’ha fatta, ora a Trigoria non resta che sperare.

Le altre piste

Dovesse sfumare definitivamente Summerville, la Roma avrebbe pronto il piano B con Garnacho. Ma anche in questo caso, l’affare rischierebbe di complicarsi, data la trattativa avanzata che il giocatore ha con l’Aston Villa. Più “facile” invece la pista Nusa, esterno del Lipsia che per caratteristiche sarebbe un profilo che sposerebbe l’idea di gioco di Gasperini. Il problema, in questo caso, sarebbe il cartellino non particolarmente economico dell’esterno, oltre alla concorrenza dall’estero, con il Newcastle e l’Atletico Madrid che si stanno muovendo per provare ad aggiudicarselo.

Più indietro nei pensieri di Tony D’Amico, c’è Diego Moreira, il quale giocatore non ha però mai ricevuto un concreto via libera da parte dello Strasburgo per poter trattare con altri club. Infine, i sogni Schjelderup e Mbaye, difficili da raggiungere per costi e ingaggi proibitivi. Insomma, oggi è il 22 luglio, e a Trigoria “l’acquisto” più importante è stato il rinnovo di Dybala. I tifosi giallorossi attendono con ansia la prima mossa della Roma.

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Riccardo Tombolini