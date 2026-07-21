La Juventus sta continuando a lavorare per prendere un attaccante di peso per la prossima stagione. Lo comunica la “Gazzetta dello Sport“, secondo cui i bianconeri si starebbero spazientendo di fronte alle prese di tempo da parte del PSG per far partire Kolo Muani alla volta della Continassa: i francesi valutano infatti il loro tesserato 50 milioni di euro e da Torino non sembrano essere intenzionati a sborsare quella cifra per il cartellino del giocatore. A quanto scrive la Rosea, i bianconeri avrebbero ripiegato sul profilo di Joshua Zirkzee, vecchia conoscenza della Serie A.

Trattativa in salita per Kolo Muani

Ancora tutto da vedere per Kolo Muani. La Juve insiste per l’attaccante francese che già ha vestito in bianconero due anni fa, lasciando un buon segno. Per l’attaccante del PSG Carnevali avrebbe offerto 40 milioni di euro, ma per i parigini la loro punta ne vale minimo 50. La Vecchia Signora non vuole perdere tempo prezioso poiché praticamente tutti i ritiri delle altre squadre sono iniziati e già molte di loro si stanno rinforzando, dunque se la trattativa non dovesse sbloccarsi è pronta a virare su altri profili

La pista Zirkzee

Joshua Zirkzee sta trovando poco spazio in Premier League, dunque una sua partenza lontano dall’Inghilterra appare quasi scontata. Il Manchester United lo valuta 40 milioni di euro, che è la somma che la Juve avrebbe voluto spendere per Kolo Muani. Proprio il centravanti del PSG potrebbe sbloccare le trattative per l’olandese, profilo sul quale ripiegherebbero i bianconeri in caso di definitivo forfait da parte dei campioni di Francia. L’attaccante dei Red Devils piace molto a Spalletti, e prima della sua scomparsa dai radar in Inghilterra era reduce da una stagione clamorosa con la maglia del Bologna.

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Riccardo Tombolini