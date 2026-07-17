Sta per prendere vita il calciomercato della Roma. Dopo l’addio a sorpresa di Celik nella giornata di ieri, Tony D’Amico vuole accelerare per regalare a Gasperini il primo colpo per la stagione 2026-2027. Il nome è quello di Crysencio Summerville, profilo sul quale i giallorossi erano piombati all’inizio del calciomercato ma che poi sembrava essere sfumato, ora è invece tornato in auge e sembrerebbe essersi trovato l’accordo con il giocatore, come riporta Matteo Moretto.

Nonostante la forte concorrenza dalla Premier il tesserato del West Ham sembra aver scelto il progetto romanista, con Tony D’Amico dunque pronto a formulare una prima offerta alla società inglese, che dovrebbe essere pari a 40 milioni più 5 di bonus. A Trigoria si vuole chiudere, e Summerville potrebbe diventare il primo colpo dell’estate giallorossa.

Palla al West Ham

Dopo il sì ottenuto da Summerville, la Roma è ora pronta ad avanzare l’offerta al West Ham. Oggi è previsto un ulteriore contatto tra le parti per limare i dettagli delle cifre poi, se si troverà l’intesa, sarà il momento di chiudere. La società inglese è sempre stata intenzionata a partire da una base di 50 milioni, ma con la spinta del giocatore per il trasferimento potrebbe far cadere il muro e accontentarsi dei 45 complessivi (da raggiungere con i bonus) offerti dalla Roma. Per quanto riguarda il giocatore, inizialmente chiedeva 6 milioni di stipendio ma i 4 garantiti dai giallorossi lo hanno a quanto pare convinto. Gasperini ha sollecitato a Trigoria la chiusura del colpo entro non oltre l’inizio della prossima settimana, ora non resta che attendere.

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Riccardo Tombolini