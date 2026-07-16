L’anticiclone africano sta per lasciare momentaneamente l’Italia, anche se ciò non comporterà un tanto insperato calo delle temperature, ma anche rovesci temporaleschi in alcune zone del Paese. La svolta arriverà prima al Nord, a partire dal pomeriggio di venerdì, per poi arrivare a comprendere anche le regioni meridionali. Lo scontro tra aria bollente e quella fresca provocherà nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Ecco cosa succederà secondo gli esperti di 3BMeteo.

Prima il picco di caldo, poi l’arrivo dell’aria fresca

La svolta arriverà nel giro di più giorni, comunque in poco tempo. Al Nord è previsto un primo calo delle temperature già dalla serata di venerdì che continuerà per tutto il sabato, mentre nelle regioni centrali il calo dovrebbe arrivare domenica. Entro la metà della prossima settimana l’aria fresca colpirà anche il meridione.

Le previsioni per questo fine settimana

Nella giornata di venerdì 17 luglio il caldo raggiungerà al Centro-Sud picchi di oltre 40°C in Puglia e in Sicilia, fino a oltre 43-44°C in Sardegna. Al Nord invece splenderà il sole la mattina, ma già dal primo pomeriggio crescerà l’instabilità su Alpi e Prealpi. In serata temporali fino in pianura, che colpiranno maggiormente la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Triveneto con anche grandine e colpi di vento. Temperature in calo a fine giornata. Sabato 18 luglio al Nord ci saranno ancora forte instabilità e perturbazioni, con piogge previste nel pomeriggio e rischio nubifragi. Al Sud invece ancora sole e grande caldo, senza variazioni da segnalare.

Nella giornata di domenica 19 luglio la perturbazione si affaccerà nelle regioni centrali, portando temporali locali di forte intensità, specialmente durante il pomeriggio. Farà ancora caldo, ma le temperature subiranno comunque un calo, con le previsioni di 3BMeteo che preannunciano temperature più lievi in tutto il Sud entro la metà della prossima settimana.

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Riccardo Tombolini