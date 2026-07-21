Due giorni fa è finito il Mondiale 2026 che ha visto trionfare la Spagna in finale contro l’Argentina. Dopo quattro anni dall’ultima volta la Coppa del Mondo torna ad essere un crocevia fondamentale per l’assegnazione del Pallone d’Oro. Di solito, l’anno in cui si tengono i Mondiali, l’ambito trofeo individuale ha ottime possibilità di finire tra le mani di un calciatore che ha alzato al cielo la Coppa mondiale, anche se ci sono stati dei casi dove il Pallone d’Oro è stato assegnato a un candidato che non si era laureato campione del mondo, come Modric nel 2018 (aveva finto la Francia) o Messi nel 2010 (aveva vinto la Spagna). Quest’anno, nonostante i Mondiali, è molto difficile fare una previsione su chi vincerà, dati gli incastri con la vittoria della Champions League e i record personali. Ma quali sono i principali candidati?

I candidati

Messi: Lionel Andres Messi Cuccittini non ha ancora finito di dire la sua. Nonostante la sconfitta in finale e il ritiro dalla Nazionale argentina, il campione di Rosario ha ancora la possibilità di lasciare il segno, dopo aver disputato un Mondiale da 8 goal e 4 assist. Se avesse vinto la Coppa del Mondo probabilmente sarebbe stato il primo indiziato alla vittoria del Pallone d’Oro, ma la sconfitta contro la Spagna fa calare probabilmente definitivamente le possibilità.

Rodri: Vincitore del Pallone d’Oro nel 2024, dopo la conquista della Coppa del Mondo si candida fortemente anche quest’anno alla vittoria del trofeo individuale, essendo stato anche nominato Mvp del torneo. La stagione non particolarmente brillante al Manchester City potrebbe abbassare le possibilità di vittoria.

Yamal: Uno degli indiziati numeri uno alla vittoria del Pallone d’Oro è Lamine Yamal. Vincitore della Liga con il Barcellona e del Mondiale con la Spagna lo piazzano tra i primissimi nomi per la vittoria del trofeo individuale. E’ anche vero, però, che il giovane spagnolo non ha condotto una Coppa del Mondo superba anche in virtù dell’infortunio rimediato a fine stagione con il Barcellona.

Mbappé: leggermente dietro ai suoi colleghi, ha chiuso la stagione senza trofei, anche se i numeri singoli alzano un po’ le sue possibilità di vittoria: capocannoniere della Liga con 25 goal e del Mondiale con 10, è diventato proprio grazie alle sue reti con la Francia il miglior marcatore all time della Coppa del Mondo con 22 goal in 22 partite. In totale ha siglato 58 marcature in stagione, ma l’assenza di trofei potrebbe pesare.

Fabian Ruiz: Anche Fabian parte leggermente più indietro nelle gerarchie. I trofei èerà parlano per lui: quest’anno ha vinto Champions League, Mondiale e Ligue 1. La sua candidatura potrebbe rivelarsi insidiosa.

Kane: Numeri da capogiro con Bayer Monaco e Inghilterra per Kane, che ha raggiunto i 73 goal stagionali. Ha vinto il titolo di Germania con i bavaresi, ma la mancanza della Champions e del Mondiale potrebbe avere un peso. Resta comunque uno dei principali candidati alla vittoria del Pallone d’Oro.

Kvaratskhelia: l’esterno offensivo del Psg potrebbe essere la mina vagante. Ha vinto campionato e, soprattutto, Champions da protagonista. Non ha partecipato ai Mondiali perché la sua Georgia non si è qualificata. Kvara potrebbe sfruttare l’assenza di un leader assoluto nella Spagna campion, eccezion fatta per Rodri reduce, come detto, da un stagione in chiaroscuro col City.

Quando ci sarà la cerimonia

La cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2026 sarà la sera del 26 ottobre a Londra, dove il trofeo festeggerà la sua 70ma edizione. Per la prima volta dal 1956 la capitale inglese ospiterà la cerimonia del noto riconoscimento, ed è stata scelta come omaggio al calciatore britannico Stanley Matthews, vincitore della prima edizione.

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Riccardo Tombolini