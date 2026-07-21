Giornata decisiva quella di oggi, 21 luglio, per il passaggio definitivo di Summerville alla Roma. I giallorossi hanno già l’accordo totale con il giocatore, che ora attende solo di essere liberato dal West Ham. Nei giorni scorsi da Trigoria erano partite una serie di offerte verso la squadra inglese che si aggiravano attorno ai 40 milioni di euro più 5 di bonus, ma da Londra non ne hanno voluto sapere e hanno alzato un muro annunciando che sotto i 50 milioni non avrebbero fatto partire il loro tesserato. Tony D’Amico non se lo è fatto ripetere e ha alzato il tiro fino alla cifra richiesta dagli inglesi, che nella giornata di oggi dovrebbero finalmente dare il via libera al trasferimento dell’olandese in giallorosso.

Calciomercato Roma, Summerville è in chiusura. Arrivato il sì del West Ham

L’ultimo rilancio della Roma al West Ham per il cartellino di Crysencio Summerville sembra aver convinto gli inglesi. I giallorossi sembrerebbero aver raggiunto i 50 milioni richiesti da Londra avendone offerti 47 più 3 di bonus legati al numero di presenze e alla prossima qualificazione in Europa. Bonus che, sulla carta, non dovrebbero essere difficilmente raggiungibili dal calciatore olandese. Dopo le prime offerte di 40 e 43 milioni rifiutate, ora il West Ham potrebbe liberare il suo tesserato per farlo approdare in giallorosso. Nella tarda mattinata di oggi l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha lanciato la sua esclusiva sull’esito trattativa, definendola “in chiusura”.

Il profilo di Summerville e come può giocare nella Roma

Crysencio Summerville è un calciatore olandese di 24 anni. Classe 2001, ha iniziato nelle giovanili del Feyenoord e, dopo aver girato l’Europa in prestito nei primi anni della sua carriera, dal 2024 era un giocatore del West Ham, con il quale ha collezionato 50 presenze e 6 goal. Quest’anno ha anche esordito con la Nazionale maggiore, venendo convocato per i Mondiali nei quali ha segnato anche una rete, nella partita della fase a gironi contro il Giappone finita 2-2. Di ruolo ala sinistra, è dotato di un’ottima velocità, dunque le sue sgaloppate in campo aperto potrebbero rivelarsi quanto di più serviva a Gasperini per la costruzione di una squadra volta al gioco d’attacco.

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Riccardo Tombolini