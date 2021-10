E’ ricoverata in gravi condizioni, con prognosi riservata, la ragazzina di 15 anni vittima di un grave incidente stradale nel Bresciano. L’adolescente, intorno alle 7 di questa mattina, è stata travolta da un camion in via IV Novembre a Capriolo, sulla Statale 469 in direzione Paratico.

Secondo quanto comunicato dall’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, la ragazza ha riportato un trauma cranico e trauma toracico, venendo quindi trasportata d’urgenza dal 118 presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, oltre ai carabinieri e alla polizia locale di Capriolo per la gestione del traffico, traffico, particolarmente congestionato in un orario di punta.

Secondo una primissima ricostruzione il conducente del camion, un mezzo che trasportava latte per la Centrale del Latte di Brescia non si sarebbe accorto della presenza della ragazza ed avrebbe innestato la retromarcia. Da lì l’impatto che ha provocato le gravi ferite alla 15enne ora ricoverata in prognosi riservata. Non è ancora chiaro se l’adolescente stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, distante pochi metri dal punto in cui il camion ha terminato la sua corsa.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni