Non sarà un semplice evento televisivo, ma un’occasione per sensibilizzare i telespettatori e per riflettere sulla necessità di combattere contro due piaghe che affliggono la società: la violenza di genere e il tumore al seno. L’appuntamento è fissato per sabato 11 gennaio: in seconda serata su Rai 1, Beppe Convertini affiancherà Arianna Ciampoli nella conduzione della nona edizione del “Women for Women against Violence – Camomilla Award“. L’evento è ormai una tradizione consolidata e continua a gridare l’urgenza di azioni concrete e solidarietà diffusa. Perciò è fondamentale stimolare il dibattito e promuovere l’impegno collettivo.

La trasmissione offrirà una serata ricca di spunti e approfondimenti, alternando emozioni, riflessioni e momenti di leggerezza. Un compito complicato e cruciale che, non a caso, viene affidato alla sensibilità e alla professionalità di Convertini. Il programma darà voce a chi è stato in grado di affrontare le esperienze drammatiche a viso aperto e con grande determinazione. Due testimonianze di coraggio e speranza saranno, ad esempio, quelle di Nicolò Maja (sopravvissuto a una tragedia familiare) e di Nadia Accetti (protagonista di un percorso di rinascita dopo aver subìto una violenza). “È un onore poter dare voce a queste storie di coraggio e resilienza. Spero che attraverso questo programma possiamo contribuire a creare maggiore consapevolezza su temi così importanti”, è l’auspicio espresso da Convertini.

La serata sarà arricchita da momenti di intrattenimento con una serie di esibizioni artistiche. A partire dai Gemelli di Guidonia, capaci di abbinare la comicità al talento musicale, e dalla violinista Elsa Martignoni. Il riconoscimento del “Camomilla Award” verrà assegnato a chi si è distinto nella battaglia contro la violenza e contro le malattie oncologiche. Per accendere una luce di consapevolezza e di fiducia.

