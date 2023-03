Scende il gradimento nei confronti del governo di centrodestra e nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che resta comunque saldamente in testa con il suo partito Fratelli d’Italia negli orientamenti di voto degli italiani interrogati dal sondaggio SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana diffuso nella serata di lunedì 20 marzo. Rosicchia consenso il Partito Democratico di Elly Schlein, staccato sempre di una decina di punti percentuali. Le variazioni, misurate a una settimana di distanza dall’ultima indagine, arrivano dopo la legge delega per la riforma del sistema fiscale, il congresso della CGIL e il dibattito sulle famiglie LGBTQIA+ e sulla Gestazione per altri.

Alla domanda sull’efficacia del governo o sulla fiducia nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’indagine ha fatto registrare due dati in calo. È in calo l’efficacia, dal 50% dell’ottobre scorso al 39% attuale, ed è in calo la fiducia nella premier dal 43% dello scorso ottobre al 40% di oggi. Anche il sondaggio Quorum/Youtrend per SkyTg24 aveva fatto registrare ieri un calo nella fiducia nella premier, al 41%, che comunque resta la leader di partito più apprezzata al momento. Il giudizio sull’operato era invece risultato in crescita per chi lo ritiene “negativo”, al 49%, e in discesa per chi lo ritiene positivo, al 41%.

Capitolo orientamenti di voto sui partiti. Resta saldo in testa e stabile, oltre il 30%, Fratelli d’Italia, nettamente staccato da tutto il resto delle formazioni, al 30,3%. Recupera terreno il Partito Democratico della nuova segretaria Elly Schlein, in crescita dello 0,6%, al 20,4%. Il Movimento 5 Stelle è in calo di quasi punto, al 15,3%. La Lega segue staccata all’8,5%. Il Terzo Polo Azione-Italia Viva è al 7,7%, Forza Italia al 6,3%.

A seguire Verdi e Sinistra al 3,2%, +Europa al 2,5%, Unione Popolare all’1,8%, Per l’Italia con Paragone all’1,7%, Altre liste al 2,3%. A confermare gli altissimi tassi di astensione la percentuale di chi non si esprime, in crescita di due punti, al 2%. Il sondaggio è stato realizzato da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.a. Un’indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4391 non rispondenti) tra il 15 e il 20 marzo 2022. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.

