Dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci arriva un campanello di allarme. “La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione“, ha spiegato Musumeci, che poi ha sottolineato come “il governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali”.

L’analisi della Protezione civile sui Campi Flegrei

Le dichiarazioni di Musumeci arrivano dopo che il dipartimento della Protezione civile ha sentito il parere della commissione Grandi Rischi – Settore rischio vulcanico sulla situazione dei Campi Flegrei. Secondo la commissione, infatti, ci sarebbero segnali del coinvolgimento di magma nell’attuale processo bradisismico di sollevamento del suolo e che ci possano essere evoluzioni dei processi in atto. Per questo serve intensificare il monitoraggio e la prevenzione, anche in previsione di un passaggio rapido verso un’allerta superiore rispetto all’attuale giallo.

Il dipartimento della Protezione civile, inoltre, si concentra anche su un altro pericolo: “È quello relativo alla percezione del rischio, in quanto le valutazioni della Commissione impongono ancora maggiore cautela e un chiaro richiamo all’incertezza sulla possibile evoluzione dei fenomeni, così che le istituzioni locali e i cittadini possano raggiungere la consapevolezza necessaria a prepararsi adeguatamente rispetto a possibili nuove azioni di prevenzione, in particolare per la zona rossa“.

La reazione del sindaco di Bacoli

“Lo stato di allerta arancione significa evacuazione spontanea e la chiusura dei Campi Flegrei agli afflussi esterni e, quindi, ai turisti. È del tutto evidente che questa notizia creerà ulteriore panico in una realtà a forte vocazione turistica-archeologica. Per questo motivo credo che si debba iniziare a pensare a un sostegno economico per il settore turistico del nostro territorio dagli alberghi alle attività ricettive perché sarà abnorme l’onta che la nostra comunità riceverà e se la gente non scapperà per il bradisismo fuggirà per la crisi economica e sociale che se ne potrà determinare dall’impossibilità di poter far giungere i turisti nel nostro territorio o come sta già accadendo dalla notizia che si possa passare nella fase arancione”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bacoli (Napoli), Josi Gerardo Della Ragione, durante la sua audizione informale in commissione Ambiente della Camera sul rischio bradisismo nei Campi Flegrei.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani