“Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l’INGV – fa sapere nel cuore della notte il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni – La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolasti per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche. Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. É difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro”.