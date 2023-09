Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.5 (dato rivisto dopo l’iniziale indicazione di magnitudo 3) è stata registrata in mattinata, alle 11,01, nella zona dei Campi Flegrei tra Napoli e il comune di Pozzuoli, a una profondità di 1,4 chilometri. Una scossa, con relativo boato, durata una manciata di secondi e avvenuta nell’area di Pisciarelli, ubicata a monte della conca di Agnano.

Diverse le testimonianze sui social prima dei rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell’Osservatorio Vesuviano. La scossa è stata avvertita nei quartieri occidentali di Napoli (Bagnoli, Pianura, Soccavo e Fuorigrotta) e nei comuni confinanti (Pozzuoli e Quarto). “Un boato, il letto ha tremato” racconta una testimone.

Nella zona dei Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico da mesi. Eventi ritenuti sotto controllo dall’Osservatorio Vesuviano che più volta ha provato a rassicurare cittadini sempre più spaventati. Le ultime forti scosse hanno visto, infatti, molti residenti scendere in strada per lo spavento.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo