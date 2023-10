Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata avvertita alle 22.08 di lunedì 2 ottobre nella zone dei Campi Flegrei tra Napoli e il comune di Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, soprattutto nei quartieri occidentali della città (Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e Soccavo) ma anche in altre zone come Chiaia e Posillipo, oltre ai comuni confinanti di Pozzuoli, Quarto e Bacoli.

La scossa, stando ai rilievi dell’Ingv, è avvenuta nella zona di Pisciarelli a una profondità di 2.6 chilometri in una zona, come quella dei Campi Flegrei, che da mesi sta tenendo in apprensione la popolazione con uno sciame sismico senza precedenti e con scosse che settimana dopo settimana raggiungono un livello di intensità sempre più alto. L’ultima, fortissima, si è registrata la scorsa settimana con una magnitudo di 4.2 (avvenuta però nel mare di Bagnoli).

Non ai escludono danni, soprattutto in zona Agnano, dove alcune famiglie per lo spavento si sono allontanate in auto. Il Comune di Pozzuoli, la località più vicina all’epicentro del sisma (5 chilometri), ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un avviso in cui si invita la popolazione a segnalare eventuali “danni o disagi” al comando della Polizia municipale. Nel comunicato si spiega che “l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare” di 4, con variazioni in più o in meno di 0.3. “L’evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km”, sempre con la stessa magnitudo. Il Comune, insieme alla Protezione Civile, “segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Per la scossa avvenuta in serata c’è chi per lo spavento è sceso in strada, come nel quartiere di Pianura e nella zona tra Pozzuoli e Agnano, in via Pisciarelli, epicentro del sisma di questa sera. Diverse infatti le segnalazioni dei cittadini sui social. “Ogni giorno una scossa. Non ne posso più” scrive un cittadino. Una donna commenta: “Questa volta è stata fortissima, tremava il letto”. “È stata una scossa terribile, io non ho mai avvertito nulla dagli inizi degli sciami sismici ma stavolta è stata fortissima, un boato allucinante”.



seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo