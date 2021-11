Si è costituito nella notte un 16enne, italiano, per il ferimento del carabiniere Maurizio Sabbatino che nel tentativo di sventare una rapina in una farmacia a Torino, mentre era fuori servizio, è stato accoltellato.

Il minorenne, ora in stato di fermo, si è costituito al commissariato Madonna di Campagna, forse a causa della pressione investigativa dei carabinieri su tutta la provincia con posti di blocco e lampeggianti ovunque, mentre proseguono senza sosta le ricerche del complice.

Il brigadiere invece resta in prognosi riservata: Sabbatino ha trascorso la notte in sala operatoria mentre questa mattina è stato trasferito nel reparto di rianimazione. L’operazione, dopo le lesioni riportate al fegato e ai polmoni, sembra essere riuscita ma le condizioni sono ancora serie.

LA RAPINA E L’AGGRESSIONE – Il brigadiere è rimasto gravemente ferito nel tentativo di sventare una rapina in una farmacia. Sabbatino è stato accoltellato da uno dei banditi, non è chiaro se dal 16enne che si è costituito o dal complice ancora ricercato: i fendenti lo hanno raggiunto al fegato e ai polmoni. Il tutto è accaduto intorno alle 19 di lunedì alla farmacia comunale 12 di corso Vercelli 236, all’angolo con via Lemmi.

Da 10 anni nella compagnia Oltredora e prima ancora nel Nucleo Radiomobile, Sabbatino era fuori servizio e stava acquistando dei farmaci quando sono entrati due rapinatori con il volto coperto, uno armato di una pistola poi rivelatasi una scacciacani: il brigadiere, dopo aver lanciato contro i due alcuni prodotti in esposizione, ha subito affrontato quello che impugnava la pistola, riuscendo a disarmarlo, ma il complice gli si è avventato contro sferrando tre fendenti con un coltello.

Una volta presi i soldi, i due rapinatori sono fuggiti in sella ad uno scooter, mentre il brigadiere in servizio nella compagnia Oltredora è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco.

Carmine Di Niro