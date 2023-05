Senza mai nominarlo, dal palco del concertone del Primo Maggio, il fisico Carlo Rovelli ha fatto riferimento a Guido Crosetto, ministro della Difesa definendolo “piazzista di morte”. A poche ore da quell’intervento arriva la risposta del Ministro in viaggio per una visita istituzionale a Baghdad: “Mi ha fatto male, certo, come può succedere tutte le volte che le persone parlano senza conoscere. Io non parlerei mai di fisica e lui non può parlare di cose di cui non sa nulla”, ha detto intercettato al telefono dal Corriere della Sera.

Il Ministro ha detto di non essersi accorto di nulla e di non aver visto in diretta il discorso di Rovelli perché l’indomani sarebbe dovuto partire molto presto al mattino per la missione. E dice di voler aprire al fisico: “Non ho alcun problema a incontrarlo, posso anche invitarlo a pranzo. Io non ho un approccio ideologico e lui dovrebbe applicare lo stesso criterio”. “In Italia, il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo”, aveva detto Rovelli dal palco di Piazza San Giovanni nel suo discorso pacifista e scagliandosi contro la guerra in Ucraina e contro i “piazzisti di strumenti di guerra” che costruiscono strumenti di morte “per ammazzarci l’un l’altro. Stiamo andando verso una guerra che cresce e, invece, di cercare soluzioni i Paesi si sfidano, invadono, soffiano sul fuoco della guerra e la tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso”.

“Un’accusa totalmente ridicola, lascia il tempo che trova. Come dice il Vangelo, ‘dai loro frutti li riconoscerete’”, ha continuato Crosetto nell’intervista al Corriere. E ancora. “Io sono tranquillo e deve stare tranquillo anche Rovelli. E non dico stia sereno, che magari la prende male” e spiega il motivo: “questo governo lavora per la pace e spero che lui, che si dice pacifista, non sia per i russi”. E a repubblica, parlando dell’intenzione di invitare a pranzo il fisico dice: “Bisogna anche conoscere cosa si è fatto prima. Quando avrà tempo lo inviterò a pranzo così gli faccio conoscere la persona, e dorme tranquillo”, aggiunge, mandando “un abbraccio pacifico” a Rovelli. “Ne approfitterò per farmi spiegare la fisica di cui sono un grande appassionato”, conclude.

La replica di Rovelli non si è fatta attendere: “Apprezzo molto la cortesia del ministro della difesa, e il suo gentile invito a cena, e lo ringrazio – ha scritto il fisico su Facebook – Ma la questione che ho posto nel mio intervento il Primo Maggio non è personale fra lui e me. È politica, riguarda il futuro di noi tutti, e vorrei se ne discutesse nel paese, non a cena in due“.

Anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a margine della firma del protocollo sul patrimonio subacqueo insieme con il ministro Nello Musumeci ha detto la sua sulla polemica: “Ieri, al Concertone, non si è scritta una bella pagina. E lo dico, pur avendo sempre guardato con attenzione alla vita dei sindacati, che sono un elemento importante della nostra democrazia. Il sindacato è la quintessenza del processo democratico”.

Elena Del Mastro

