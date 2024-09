Novità in arrivo per la nuova Carta “Dedicata a Te”, social card del valore di 500 euro che sarà nuovamente distribuita a partire da lunedì 9 settembre alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro. Questa carta potrà essere utilizzata per acquistare generi alimentari, carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale, e beneficerà un totale di 1.330.000 nuclei familiari.

Carta Dedicata a Te come funziona e cosa cambia

Quest’anno, l’iniziativa ha ricevuto un significativo incremento di risorse, con un budget di 600 milioni di euro che ha permesso di aumentare il valore della carta a 500 euro per ogni nucleo familiare. Per coloro che soddisferanno i requisiti anche nel 2024, l’importo verrà automaticamente ricaricato.

Come richiedere la Carta Dedicata a Te

Chi non riceverà la carta direttamente potrà ritirarla presso gli uffici postali, dopo aver ricevuto una notifica dal proprio Comune di residenza. Tuttavia, i cittadini che già beneficiano di altri contributi pubblici non potranno accedere a questa misura. Il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato che si tratta di “un aiuto concreto da parte del Governo Meloni.”

Cosa si può acquistare con la Carta Dedicata a Te

Rispetto al 2023, l’elenco dei prodotti acquistabili è stato ampliato, includendo anche prodotti Dop e Igp, ortaggi e prodotti da forno surgelati. Le famiglie potranno inoltre approfittare di uno sconto del 15%, concordato tra il Governo e la Grande Distribuzione. Anche le società di gestione delle stazioni di servizio hanno siglato specifiche convenzioni, consultabili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Il primo acquisto con la Carta dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, mentre l’intero importo dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco