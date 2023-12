Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una anziana è stato trovato in un’abitazione di Mondragone, Caserta. Si tratta di una 77enne, è stata una figlia a trovare il cadavere all’interno di un baule nella camera da letto.

La donna ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. La Procura ha disposto il sequestro della salma e dell’appartamento. Il decesso, dai primi rilievi, sembra risalire a diverse settimane fa.

La vittima si chiamava Concetta Infante e viveva a Mondragone assieme all’altra figlia. E’ stata la sorella di quest’ultima a fare il macabro ritrovamento. Il baule era stato anche sigillato con del nastro adesivo. Ora i carabinieri hanno rintracciato la figlia che viveva assieme all’anziana trovata morta e la stanno ascoltando. La salma, su ordine del pm, è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’autopsia. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Determinante per scoprire le cause della morte della 77enne, e quindi se si tratti di decesso per cause naturali o per omicidio sarà l’esame autoptico. L’abitazione dove è stato trovato il cadavere si trova nelle cosiddette palazzine Cirio di via Razzino. La morte, secondo una prima analisi, risalirebbe a circa un mese fa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo