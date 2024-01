Sul caso Pozzolo, Matteo Renzi insiste e punta il dito contro Andrea Delmastro. Nella sua e-news di oggi, il leader di Italia Viva, infatti, scrive: “Sulla storia del pistolero di capodanno, il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro se va bene è reticente, se va male mente. Io penso che stia facendo entrambe le cose. Penso anche che la Meloni che non gli toglie la delega alla polizia penitenziaria rischi in prospettiva di pagare a caro prezzo questa impuntatura. A cosa mi riferisco? Lo vedrete presto. Non basta ripulire la scena del crimine”.

“Fossi in Delmastro verrei velocemente in Parlamento a dire la verità prima che la verità la dica qualcun altro. Perché è solo questione di tempo, credetemi” ribadisce Renzi nella e-news. Poi spiega il motivo per cui in queste settimane sta premendo molto su questa vicenda: “A chi mi dice: ma perché insisti su questa storia? Perché trovo immorale che in una festa di capodanno pubblici ufficiali usino un’arma da fuoco (una?) in una festa in cui ci sono dei bambini e che chi deve dire la verità stia mentendo o mandando pizzini da venti giorni. È una cosa enorme. Ne va della dignità dei membri del governo, della polizia penitenziaria, delle istituzioni. Voi che dite?”, conclude l’ex premier italiano.

Renzi su Fratelli d’Italia

Nella sua newsletter, Matteo Renzi parla anche dei due partiti principali oggi in Italia, Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Sul primo, il leader di Iv, sottolinea la continua ricerca di vittimismo o di accerchiamenti invisibili: “Arianna Meloni è venuta a Firenze e ha detto che da quando c’è sua sorella a Palazzo Chigi, l’Italia è forte e credibile. Prima invece non ci filava nessuno. Certo, lo sanno tutti: con Draghi eravamo appestati. Invece è arrivata la Meloni ed è cambiato tutto: abbiamo vinto l’Expo, preso il Mes, ottenuto la guida della Banca Europea degli Investimenti, la sede dell’Antiriciclaggio in Italia. No? Come no? Dice Arianna Meloni che chi lo nega ce l’ha con loro. E che noi vogliamo far saltare i nervi a Fratelli d’Italia. No, non è la nostra priorità. E comunque mi pare che i nervi se li facciano saltare da soli. Considerata la loro classe dirigente, mi accontento che non sparino” dice Renzi.

Sul Partito Democratico e su Elly Schlein

“Elly Schlein ha chiuso a Gubbio il convegno del Partito Democratico. Ho scritto un editoriale su Il Riformista dal titolo: ‘Elly e il lupo di Gubbio“‘. Il succo? Se vuoi mandare a casa Giorgia Meloni, caro PD, smettila di parlare di fascismo e tira fuori le tue idee su tasse, sicurezza, lavoro, futuro. Altrimenti fai solo il gioco della destra. Sbaglio?”, il commento di Renzi.

