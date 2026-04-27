Il clamore suscitato dalla recente rapina nel caveau bancario di Napoli va ben oltre il perimetro della cronaca. L’apertura forzata di decine di cassette di sicurezza ha infatti squarciato il velo su un nervo scoperto del nostro sistema di gestione patrimoniale, scuotendo profondamente la percezione di sicurezza assoluta che da decenni accompagna famiglie, collezionisti e investitori. Quanto è avvenuto ci consegna una consapevolezza amara ma necessaria: la tutela dei beni fisici non è soltanto una questione di serrature, telecamere o pareti blindate, ma è prima ancora un tema di educazione finanziaria. Il tradizionale modello della ‘scatola chiusa al buio’, visto storicamente come il porto più sicuro per i cosiddetti gioielli di famiglia, si sta rivelando più un rischio che un rifugio.

Il ‘buco’ dei massimali assicurativi

La prima grande lezione che emerge da quanto avvenuto nel caveau partenopeo riguarda un vero e proprio ‘buco’. Non mi riferisco alla breccia fisica praticata nel pavimento della banca, ma a una voragine invisibile e altrettanto insidiosa: quella dei massimali assicurativi. Esiste nel nostro Paese una profonda e spesso ignorata asimmetria informativa tra gli istituti di credito e i clienti. Vi è infatti un divario enorme tra il valore reale dei beni custoditi – che nel caso di orologi di alta gamma, gioielli o oro raggiunge facilmente decine di migliaia di euro – e i massimali standard previsti dai tradizionali contratti di locazione delle cassette di sicurezza. Questi ultimi sono frequentemente ancorati a limiti forfettari insufficienti, spesso fermi alla soglia dei 10.000 euro. Si genera così un drammatico paradosso: il cliente affida i propri preziosi a un ente terzo convinto di averli messi al sicuro, per poi comprendere la sua condizione di gravissima sotto-assicurazione soltanto a danno avvenuto.

L’onere della prova e le difficoltà del cliente

La seconda criticità è legata all’onere della prova e, per così dire, costituisce la beffa più grande derivante dall’anonimato. Il principio della totale privacy, che è alla base del servizio della cassetta di sicurezza bancaria, finisce inevitabilmente per ritorcersi contro chi ne usufruisce quando c’è bisogno di quantificare un risarcimento. Dato che la banca non è a conoscenza del contenuto della cassetta, come può il cliente dimostrarne l’effettivo valore in caso di furto? Senza una documentazione preesistente e inoppugnabile, ottenere il rimborso del reale valore sottratto si trasforma in una battaglia legale lunga, frustrante e quasi impossibile da vincere.

‘Affittare uno spazio’ o ‘affidare un bene’?

Qual è, dunque, la via d’uscita? La terza lezione è proprio la necessità di comprendere la differenza sostanziale tra ‘affittare uno spazio’ e ‘affidare un bene’. Nel primo caso si prende in locazione un contenitore vuoto, accettando i rigidi limiti assicurativi dell’istituto e mantenendo su di sé il rischio di non poter dimostrare il reale valore di ciò che vi si è inserito. Nel secondo caso ci si affida a un modello di custodia professionale, dove la vera garanzia è rappresentata dalla valutazione preventiva effettuata da professionisti esperti. La certificazione oggettiva del valore di beni come gioielli, orologi e oro prima del deposito trasferisce il rischio dal cliente al custode e alla sua assicurazione. È un passaggio chiave che garantisce tutele chiare ed elimina alla radice l’alea della prova a posteriori in caso di sinistro.

Questo ci porta al cuore della questione, che segna un vero e proprio salto culturale. Il senso comune ha sempre suggerito una regola non scritta: nascondere per proteggere. In realtà vale l’esatto contrario: ciò che non è periziato, non è davvero protetto. La vera tutela del patrimonio costituito da beni preziosi non consiste nel seppellirli nel buio di una cassetta di sicurezza, ma nel farli valutare e periziarne il valore. Passare dall’anonimato a una tutela trasparente e certificata è il vero e imprescindibile cambio di passo che oggi serve per preservare nel tempo l’integrità della ricchezza familiare.

Andrea Rotunno

© Riproduzione riservata

Redazione