Sta spopolando su TikTok un video di Claudio Canzanella, scrittore di Napoli che posta contenuti dove consiglia ai suoi followers i numeri da giocare al lotto. Visto l’episodio di cronaca della giornata di giovedì della rapina in banca, Canzanella ha proposto un terno vincente. Canzanella ha suggerito ai seguaci del suo canale tre numeri affini all’evento: 16, come il giorno della rapina, 25, come il numero degli ostaggi, e 46, numero associato ai soldi (quindi in qualche modo alla rapina) nella smorfia napoletana.

“Il terno di San Pasquale“, “Il terno di San Giuseppe” o “Il terno dell’8 marzo” sono solo alcuni dei contenuti postati da “O professore“, come è conosciuto Canzanella. Il terno di ieri, però, ha superato ogni aspettativa: approfittando della rapina avvenuta lo stesso giorno proprio in una banca di Napoli.

LA RAPINA

L’evento a cui ha fatto riferimento Canzanella per il suo terno del giorno è stato proprio la rapina avvenuta ieri in una banca di Napoli, in Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. I malviventi hanno fatto irruzione in una filiale Crédit Agricole e si sono barricati con oltre 20 ostaggi tra clienti e personale presente. L’area è stata ovviamente messa in sicurezza dai carabinieri e dai vigili del fuoco, aprendosi poi un varco da una vetrata della banca per fare irruzione e fermare la rapina in atto. Una volta dentro, le forze dell’ordine hanno liberato gli ostaggi e poi atteso l’intervento dei GIS da Livorno per verificare che i banditi non fossero asserragliati all’interno del caveau. Nessun ferito grave, ma sei persone hanno avuto bisogno di cure da parte del personale sanitario in seguito allo shock. I banditi hanno preso di mira il caveau e il bottino non è quantificabile poiché sono state forzate le cassette di sicurezza.

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Riccardo Tombolini