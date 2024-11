Un buco nella sicurezza del principe William, della principessa Kate Middleton e dei loro figli. Soltanto poche settimane fa la famiglia ha vissuto una notte di terrore nella propria tenuta Windsor, dove degli uomini mascherati si sono introdotti nella tenuta del Castello, nelle vicinanze della residenza reale, e hanno rubato veicoli agricoli. Un furto che risalirebbe a domenica 13 ottobre, la cui notizia è trapelata soltanto ora, con la conferma della polizia.

I due ladri ricercati. Il muro scavalcato e il cancello sfondato

Secondo i media inglesi, almeno due individui sono attualmente ricercati. Dopo aver scavalcato una recinzione alta circa due metri, i ladri hanno rubato un camion che è stato usato come ariete per sfondare un cancello di sicurezza. Una volta all’interno, hanno sottratto un pick-up nero e un quad rosso. Durante la fuga, hanno danneggiato il cancello di Shaw Farm, successivamente sostituito, e si sono diretti verso l’area di Old Windsor/Datchet.

Il principe William, Kate Middleton e i loro figli si trovavano nella vicina Adelaide Cottage, a soli cinque minuti dalla residenza di Windsor, dove la famiglia si è trasferita nell’estate del 2022 lasciando Kensington Palace. Re Carlo e la regina Camilla, invece, non erano presenti nella tenuta al momento del furto. Molto probabilmente questi ultimi avevano monitorato attentamente i confini prima di compiere il furto. “Avranno sorvegliato il Castello di Windsor per un po’”, l’ipotesi degli inquirenti. L’allarme al Castello di Windsor non è scattato immediatamente; l’effrazione è stata scoperta solo dopo che è stato notato il danneggiamento della barriera di sicurezza all’uscita di Shaw Farm Gate.

I precedenti

Non è la prima volta che la residenza viene sorpresa da episodi simili. Tra i fatti più gravi Nel 2021 è stato arrestato Jaswant Singh Chail, 19 anni che aveva fatto irruzione nel castello con una balestra per uccidere la regina Elisabetta, ricevendo una condanna in carcere a nove anni.

